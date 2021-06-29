Многофункциональный комплекс "Северный берег" начнут строить в Минске

На мой взгляд, важны не только сами здания, но и новые возможности для жителей и гостей Минска. Это новый образ жизни как взрослых, так и детей, это занятия спортом, покупки в магазинах. Какие у них будут работа и развлечения? Вот что главное. И мы готовы принести к вам все самое интересное и прогрессивное.

Мухаммед аль-Аббар, исполнительный директор компании Emaar Properties