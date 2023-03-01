Политические выкрутасы Польши и Прибалтики себе же во вред! Многокилометровые очереди на въезде в Беларусь могут вызвать в Литве социальный кризис - уверен генсекретарь Международного альянса транспорта и логистики. По его словам, необходим оперативный поиск решений в связи с резким снижением пропускной способности транспорта на восточной границе Евросоюза. Нынешняя критическая ситуация на въезде в нашу страну связана с тем, что Польша закрыла свои пункты пропуска грузовиков, оставив в работе только один. Суммарно на литовско-белорусской границе, где работают четыре КПП для фур, по ситуации на вторник находилось более 1100 большегрузов.