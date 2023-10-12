Многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Евгений Назаревич - гость программы "Скажинемолчи"

Всегда задавался вопросом, почему спортсмены, взойдя на пьедестал, плачут, у них подкатывает комок к горлу, слезы на глазах появляются. Я подразумевал, наверное, психоэмоциональный выплеск, который происходит в этот момент. Но когда мне удалось завоевать впервые награду на чемпионате мира, я понял, почему это происходит. Это великая гордость представлять свое родное государство, то, что тебе была предоставлена возможность далеко за пределами твоей родной Беларуси представить народ, представить спортивное сообщество.

Евгений Назаревич, белорусский спортсмен-гиревик, 21-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса в гиревом марафоне