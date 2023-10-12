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Многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Евгений Назаревич - гость программы "Скажинемолчи"
Звезда гиревого спорта страны Евгений Назаревич стал героем нового выпуска программы "Скажинемолчи". На счету уроженца Щучина россыпь различных наград. Девять раз он становился чемпионом мира, дважды брал золото континентального форума и прямо сейчас является 21-кратным рекордсменом Книги рекордов Гиннесса. В детстве Назаревич попал в серьезное ДТП. Тогда врачи не верили, что он снова сможет ходить. Однако профессионализм медиков, а также во многом и любовь к спорту позволили Евгению встать на ноги снова. А в 26 лет он пришел в гиревой спорт, с которым связал жизнь.
Всегда задавался вопросом, почему спортсмены, взойдя на пьедестал, плачут, у них подкатывает комок к горлу, слезы на глазах появляются. Я подразумевал, наверное, психоэмоциональный выплеск, который происходит в этот момент. Но когда мне удалось завоевать впервые награду на чемпионате мира, я понял, почему это происходит. Это великая гордость представлять свое родное государство, то, что тебе была предоставлена возможность далеко за пределами твоей родной Беларуси представить народ, представить спортивное сообщество.
В чем философия гиревого спорта? Что движет Евгением Назаревичем к новым достижениям? И как он работает с подрастающим поколением. Об этом и не только смотрите в большом интервью с рекордсменом. Новый выпуск "Скажинемолчи" уже доступен на сайте БТ, YouTube-канале и в Telegram.