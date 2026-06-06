Многонациональная семья: как армянские традиции сплетаются с белорусскими

Точка соприкосновения у белорусов и армян - легендарный слуцкий пояс. Он не то что имеет прямые армянские корни, в XVIII веке его создал армянский мастер, известный ткач Ян Маджарский (он же Ованес Маджарян). Фактически армянский народ помог белорусам создать тот самый код, которым белорусский народ гордится.

Для председателя Гродненского регионального общественного объединения "Мусалер" Григора Адамяна Беларусь стала вторым домом после прохождения здесь срочной службы в советские времена. "Во время службы мы иногда выходили в город, видели добродушие людей, душевные отношения. Мне понравилось в Беларуси, поэтому решил переехать и жить здесь", - отметил он.

У Григора Адамяна многодетная семья. Его три сына-спортсмена представляют Беларусь на международных аренах. "Они у меня все занимаются греко-римской и вольной борьбой. Средний сын - заслуженный мастер спорта международного класса, который имеет за собой 2 Олимпиады, чемпион Европы. Мы гордимся, когда мой сын поднимает белорусский флаг на мировой арене", - рассказал председатель Гродненского регионального общественного объединения "Мусалер".

По его словам, в Беларуси представители различных этносов и вероисповеданий активно взаимодействуют, создавая крепкие дружеские связи.