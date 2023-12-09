Многопрофильный культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена" отмечает юбилей

С 15-летнимюбилеем коллектив многопрофильногокультурно-спортивногокомплекса "Минск-Арена" поздравили президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко и министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минспорта и НОК.

Как сообщили в пресс-службе НОК, Виктор Лукашенко отметил, что "Минск-Арена" с момента создания играет ключевую роль в развитии спорта и физической культуры нашей страны. Также комплекс многие годы является центральной площадкой для проведения не только крупных международных спортивный турниров и матчей, но и культурной и общественно-политической жизни. Глава НОК Беларуси пожелал коллективу новых проектов, здоровья, энергии и нацеленности на успех.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук в поздравленииотметил, что этот уникальный объект по праву считается достопримечательностью столицы и Беларуси в целом. "Сегодня "Минск-Арена" - одно из самых современных спортивных сооружений. Идеальное место тренировочных сборов, подготовки к соревнованиям, а также проведения соревнований различного уровня, в том числе и международного. Круглый год здесь проходят самые разные мероприятия: хоккейные матчи, концерты эстрадных исполнителей, фестивали, чемпионаты по многим видам спорта", - сообщает пресс-служба Минспорта.

"Минск-Арена" - одна из самых больших по вместимости домашних арен среди команд КХЛ и четвертая среди крытых арен Европы. Среди крупных международных соревнований, которые приняла арена за последние 15 лет, - чемпионаты Европы по художественной гимнастике, фигурному катанию, чемпионаты мира по велотреку, хоккею, II Европейские игры, II Игры стран СНГ и др.