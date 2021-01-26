Многопрофильный технологический центр появится в Бресте

Площадь технопарка расширят за счет соседних помещений, которые раньше пустовали. Там разместят административные офисы, конференц-залы и зону инноваций. Все новые места уже забронированы резидентами. А для комфорта сотрудников предусмотрели физкультурно-оздоровительный комплекс. Новые площади дадут новые возможности для предпринимательства региона. Обновленный технопарк сможет принимать больше стартапов. Завершить первую очередь стройки многопрофильного технологического центра рассчитывают к концу года.