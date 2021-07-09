Многоуровневый лабиринт и "Виртуальный мир" на месте "Комнаты смеха" - новые аттракционы в минских парках

В столичных парках - разгар сезона! В жаркую погоду наибольшее количество посетителей собирают как привычные аттракционы - "Лошадки", "Лодочки" и "Лебеди", так и головокружительные "Калипсо" и скоростные "Экстремальные горки".

В июле ассортимент развлекательных локаций обновили в детском парке имени Горького. Здесь появился многоуровневый лабиринт, "Корабль приключений", а также около двух десятков деревянных скульптур сказочных героев.



До конца сезона ряд аттракционов снова пополнится. В парке Горького на месте "Комнаты смеха" расположится "Виртуальный мир".

