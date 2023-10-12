Арт-барельефы, 3-D панно, макраме, живопись, экзотические часы, изделия из бронзы, дерева, керамики и бисера. Множество оригинальных сувениров ручной работы ко Дню матери представят белорусские ремесленники. В новом шоуруме, площадью в 500 квадратов, не только экспозиция авторских произведений, но здесь регулярно предлагают мастер-классы для детей и взрослых. На уроках творчества побывала и Лариса Гулякевич (подробности в видео).