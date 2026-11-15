МНС: Что грозит за неуплату единого имущественного платежа в Беларуси после 16 ноября

Краткий пересказ от ИИ

В Беларуси истекают сроки уплаты единого имущественного платежа за минувший год. Внести суммы нужно не позднее 16 ноября включительно.



Это три налога - на недвижимость, транспортный и земельный. Все они объединены в единый платеж. Налоговая сама рассчитывает все суммы и рассылает белорусам извещения. Всего белорусам было направлено свыше 3,6 млн таких уведомлений.

Денис Терешков, заместитель начальника главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

"Для граждан, которые не уплатят единый имущественный платеж в срок не позднее 16 ноября (в этот день еще можно произвести оплату), предусмотрено следующее. Во-первых, ежедневное начисление пеней на сумму задолженности. Во-вторых, принятие налоговыми органами мер принудительного взыскания. В частности, налоговая инспекция выдает исполнительный документ и направляет его по месту работы должника, по месту получения пенсии либо в отдел принудительного исполнения".

Кроме того, если граждане не рассчитаются с бюджетом до конца текущего года и сумма задолженности превысит одну базовую величину, то в следующем году к ней дополнительно будет предъявлено 15%, уточнил замначальника главного управления министерства по налогам и сборам Беларуси.

Внести единый имущественный платеж можно через ЕРИП, в отделениях банков и почтовой связи, а также через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам.