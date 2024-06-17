МНС Беларуси предлагает обсудить проект закона о налоговом консультировании

В Беларуси может появиться лицензирование деятельности налоговых консультантов. Соответствующий проект закона подготовило профильное ведомство. Пока же заинтересованным гражданам предлагают обсудить документ на правовом форуме Беларуси. Свои замечания и предложения можно оставить до конца недели. Основная цель новаций в законодательство - повышение качества услуг и упорядочение деятельности налоговых консультантов. Для этого поправками в закон предлагается ряд новых механизмов.