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МНС Беларуси предлагает обсудить проект закона о налоговом консультировании

В Беларуси может появиться лицензирование деятельности налоговых консультантов. Соответствующий проект закона подготовило профильное ведомство. Пока же заинтересованным гражданам предлагают обсудить документ на правовом форуме Беларуси. Свои замечания и предложения можно оставить до конца недели. Основная цель новаций в законодательство - повышение качества услуг и упорядочение деятельности налоговых консультантов. Для этого поправками в закон предлагается ряд новых механизмов.

Среди прочего новации в документе также предусматривают переаттестацию уже действующих в стране налоговых консультантов. В МНС советуют не откладывать получение аттестата: подать заявление на сдачу экзамена можно уже в этом году.

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