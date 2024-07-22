В МНС Беларуси разъяснили, что изменится с 1 ноября для физлиц и ИП - участников рынка такси

Министерство по налогам и сборам разъяснило, что изменится для физических лиц и индивидуальных предпринимателей - участников рынка такси с 1 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Физлица - наемные работники

Физические лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, могут осуществлять автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении в качестве водителей транспортных средств при условии заключения трудового договора с субъектом хозяйствования (организация, ИП).

В соответствии с нормами указа от 25 января 2024 года №32 "Об автомобильных перевозках пассажиров" с 1 ноября 2024 года физлица могут выполнять автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении в качестве водителей только при условии наличия в государственном информационном ресурсе "Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении" определенных сведений. В том числе об автомобильном перевозчике, с которым заключен трудовой договор, физическом лице - водителе, транспортном средстве, на котором осуществляются автомобильные перевозки пассажиров. Такие сведения вносятся в реестр автоперевозчиком - нанимателем.

Кроме того, с 1 ноября 2024 года водитель обязан при приеме и передаче заказов с использованием информационных систем и ресурсов приступать к выполнению автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении только в случае поступления заказов, переданных автоперевозчиками, диспетчерами, сведения о которых включены в реестр. А также обеспечить в течение рабочей смены видеофиксацию выполнения автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, хранение полученных данных.

При выполнении физическим лицом автомобильной перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении в качестве водителя налоговым агентом является субъект хозяйствования, который обязан по ставке 13 % удерживать с доходов, выплачиваемых водителям, подоходный налог с физических лиц и перечислять удержанные суммы в бюджет.

Индивидуальные предприниматели

С 1 ноября 2024 года индивидуальные предприниматели - автомобильные перевозчики пассажиров в нерегулярном сообщении, которые работают без привлечения или с привлечением иных физлиц (не более трех) по трудовым договорам, могут осуществлять данный вид деятельности только при включении сведений в реестр. Нужно подать данные в отношении себя как автомобильного перевозчика, а также о транспортных средствах (автобусах, легковых автомобилях, автомобилях-такси), о водителях. "Указом предусмотрена возможность включения в реестр этих сведений с 1 августа. При этом в период с 1 августа по 31 октября государственная пошлина за включение таких сведений в реестр взиматься не будет", - обратили внимание в МНС.

С 1 ноября 2024 года диспетчер автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, диспетчер такси обязаны использовать в своей деятельности информационные системы и ресурсы, размещенные на территории Беларуси и зарегистрированные соответственно в Государственном регистре информационных систем и Государственном регистре информационных ресурсов. Также они должны осуществлять фиксацию, вести учет заказов (выполненных и невыполненных), в том числе полученных с использованием информационных систем и ресурсов, по форме, определяемой Советом Министров, и в течение 12 месяцев хранить данную информацию. Кроме того, они обязаны предоставлять контролирующим (надзорным) органам, иным государственным органам (организациям) безвозмездный доступ, включая удаленный, к используемым в своей деятельности информационным системам и ресурсам по их требованию, предоставлять из них информацию иными не запрещенными законодательством способами, а также доступ к информации, содержащейся в личном кабинете автомобильного перевозчика. Также необходимо обеспечивать своевременное включение в реестр сведений, внесение в них изменений, поддерживать их актуальность, обеспечивать осуществление платежей в соответствии с законодательством в области платежных систем и платежных услуг.

Автомобильные перевозчики обязаны обеспечить видеофиксацию выполнения автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении путем установки соответствующих технических средств в салонах транспорта, а также хранение и передачу полученных данных в порядке, устанавливаемом Совмином. О наличии средств видеофиксации нужно предупредить пассажиров, разместив информацию в салоне.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, применяют общий порядок налогообложения с уплатой подоходного налога с физических лиц в порядке, установленном главой 18 Налогового кодекса.

"С 1 ноября 2024 года являются незаконными и запрещаются транспортная деятельность и деятельность водителей в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении без включения в реестр сведений, а также в период приостановления нахождения данных в реестре. Также с 1 ноября 2024 года запрещено выполнение автомобильных перевозок пассажиров с использованием информационных систем и ресурсов, не размещенных на территории Беларуси и (или) не зарегистрированных в государственных регистрах", - обратили особое внимание в МНС.