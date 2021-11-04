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Какие налоги белорусам нужно заплатить до 15 ноября

Налоговая напоминает - заплатить земельный и налог на недвижимость нужно не позднее 15 ноября. В списке - полтора миллиона человек. Три миллиона воспользовались налоговой льготой. Это в том числе граждане, у которых в собственности только одна квартира. Все извещения белорусам уже пришли. Внести необходимую сумму можно в том числе через интернет-кабинет плательщика.

Как отмечают в министерстве, белорусы - добросовестные плательщики. Тех, кто забыл оплатить, традиционно не более одного процента.

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