Какие налоги белорусам нужно заплатить до 15 ноября

Налоговая напоминает - заплатить земельный и налог на недвижимость нужно не позднее 15 ноября. В списке - полтора миллиона человек. Три миллиона воспользовались налоговой льготой. Это в том числе граждане, у которых в собственности только одна квартира. Все извещения белорусам уже пришли. Внести необходимую сумму можно в том числе через интернет-кабинет плательщика.