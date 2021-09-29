ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Аванс по транспортному налогу нужно внести до 15 декабря 2021 года

Владельцам авто без ТО необходимо внести аванс по транспортному налогу до 15 декабря. Об этом напоминает Министерство по налогам и сборам. Это можно сделать даже до получения извещения через систему ЕРИП, в том числе посредством интернет-банкинга, мобильного банкинга, отделений банков и почтовой связи либо через "Личный кабинет плательщика". Доплата транспортного налога за 2021 год будет производиться уже в следующем году.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все