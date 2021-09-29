Аванс по транспортному налогу нужно внести до 15 декабря 2021 года

Владельцам авто без ТО необходимо внести аванс по транспортному налогу до 15 декабря. Об этом напоминает Министерство по налогам и сборам. Это можно сделать даже до получения извещения через систему ЕРИП, в том числе посредством интернет-банкинга, мобильного банкинга, отделений банков и почтовой связи либо через "Личный кабинет плательщика". Доплата транспортного налога за 2021 год будет производиться уже в следующем году.