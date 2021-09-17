МНС опровергло информацию о рассылке для ИП от имени налоговых органов

Министерство по налогам и сборам опровергло информацию о рассылке для ИП. В онлайн-пространстве и некоторых telegram-каналах распространены сведения о том, что якобы от имени налоговых органов индивидуальным предпринимателям стала приходить рассылка о необходимости регистрации юридического лица для осуществления предпринимательской деятельности. Как заявили в налоговом ведомстве, данная информация не соответствует действительности, никакой рассылки с подобной информацией налоговые органы не делали.