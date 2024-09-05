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МНС Беларуси подготовило гид для индивидуальных предпринимателей

МНС Беларуси подготовило гид для индивидуальных предпринимателей

Министерство по налогам и сборам Беларуси подготовило гид для индивидуальных предпринимателей по получению электронной цифровой подписи. Он размещен на сайте МНС, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

"Для удобства плательщиков на официальном сайте МНС в разделе "Актуальное" во вкладке"ЭЦП"собрана вся необходимая информация о получении сертификата ЭЦП, включая перечень документов и порядок действий", - рассказали в министерстве.

МНС напоминает, что в соответствии с Налоговым кодексом индивидуальные предприниматели обязаны представлять в налоговые органы налоговые декларации (расчеты) в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью. В связи с этим плательщикам необходимо заблаговременно получить ЭЦП до наступления очередного отчетного периода.

В регистрационных центрах можно получить услугу по изданию и продлению сертификатов ЭЦП не только по предварительной записи, но и в порядке живой очереди.

При наличии биометрического паспорта или идентификационной карты (ID-карты) индивидуальный предприниматель имеет возможность работать в личном кабинете плательщика и направлять различные электронные документы, в том числе подавать налоговые декларации (расчеты). ID-карта выдается сроком на 10 лет. Одновременно с ее выдачей выпускается сертификат открытого ключа на тот же срок.

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