МНС запустило новый электронный сервис для плательщиков "упрощенки"

Министерство по налогам и сборам Беларуси запустило новый электронный сервис "Книга учета доходов и расходов плательщиков упрощенной системы налогообложения".

Посредством этого сервиса плательщики могут вести учет в онлайн-режиме в своем личном кабинете и представлять автоматически сформированные на основании данных такого учета декларации по налогу.