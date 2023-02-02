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МНС запустило новый электронный сервис для плательщиков "упрощенки"

Министерство по налогам и сборам Беларуси запустило новый электронный сервис "Книга учета доходов и расходов плательщиков упрощенной системы налогообложения".

Посредством этого сервиса плательщики могут вести учет в онлайн-режиме в своем личном кабинете и представлять автоматически сформированные на основании данных такого учета декларации по налогу.

Как отметили в министерстве, сервис работает в режиме опытной эксплуатации.

Фото:pixabay.com

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