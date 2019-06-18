Мобильная кухня для жителей и гостей белорусской столицы

Все больше фуд-траков можно встретить в Минске и попробовать гастрономические новинки. Хит сезона - чешская выпечка, оладьи с мороженым и ice tea - ледяной цитрусовый чай. Все это предлагается в формате take away (на вынос). А вдохновиться кулинарными тенденциями можно в гастродворике - под открытым небом организуют мастер-классы.



Еще больше гастрономических новинок предложат во время II Европейских игр. Фуд-корты разместятся и около главных арен соревнований.