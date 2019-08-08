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Мобильное приложение "115" предупредит об отключении горячей воды или отопления
Мобильное приложение будет предупреждать о времени и сроках отключения горячей воды или отопления. Через сообщения и онлайн-рассылку пользователи сервиса "115" узнают об аварийных или плановых работах жилищно-коммунального хозяйства. Эта функция охватит все регионы уже осенью. Одновременно начнет работу общий сервис "Моя республика". На единый портал со своими коммунальными вопросами смогут обращаться жители всех городов. Причем ряд услуг будет расширен.
В Минске на онлайн-портал и телефонную линию службы "115" ежедневно приходит около 350 обращений. В основном это вопросы, связанные с благоустройством территорий.
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