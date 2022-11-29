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Мобильное приложение для проверки подлинности товаров появилось в Беларуси

В Беларуси создали мобильное приложение, которое позволяет проверять подлинность товара. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам.

Бесплатный сервис "Электронный знак"практически моментально показывает всю необходимую информацию о продукции, тип и наименование, его качественный состав, сроки хранения, производителя и страну происхождения.

Также в МНС отметили, что приложение позволит определить, законно ли произведен интересующий покупателя товар. Результат будет отображаться в нескольких цветах, которые наглядно покажут легальность продукции.

Фото:pixabay.com

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