Мобильное приложение "Е-Паслуга" будет работать с биометрическими документами - приобретать считыватель уже не надо

В конце 2023 года Национальный центр электронных услуг запустил мобильное приложение "Е-Паслуга" для работы с биометрическими документами. Об этом во время пресс-конференции "Электронные услуги в Беларуси. Новые возможности ID-карты гражданина и биометрического паспорта" рассказал заместитель директора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг Егор Воронов, сообщает БЕЛТА.



"Запуск мобильного приложения был обусловлен тем, что для авторизации в личном кабинете в Единой системе идентификации с помощью ID-карты нужно обладать считывателем, т.е. специальным техническим устройством, куда нужно приложить или вставить ID-карту. Чтобы упростить пользователю этот путь и не вынуждать его приобретать считыватель, Национальный центр электронных услуг разработал мобильное приложение "Е-Паслуга", - рассказал о разработке Егор Воронов.



На сегодня установить приложение на свой гаджет могут пользователи операционной системы Android: приложение доступно в PlayMarket. По словам замдиректора по информационным технологиям Национального центра электронных услуг, в скором времени приложение "Е-Паслуга" также будет доступно для скачивания на платформах RuStore и AppGallery.



"Скачав мобильное приложение, граждане должны активировать NFC-чип на мобильном устройстве. Это очень важный аспект, поскольку без NFC-считывателя пользователи не смогут взаимодействовать с ID-картой, ведь мобильный телефон, по сути дела, становится заменителем считывателя, который необходим для авторизации в классической версии нашего портала с помощью компьютера, - пояснил порядок работы с приложением Егор Воронов. - Путем несложных манипуляций - активации на все модули, скачивания приложений и непосредственного прикладывания ID-карты во время авторизации - вы попадаете в ваш личный электронный кабинет. Это может быть кабинет гражданина или кабинет юридического лица".



Сверка сведений происходит по двум базовым эталонным ресурсам. Для работы с кабинетом физического лица используется Регистр населения.



