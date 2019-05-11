Мобильное приложение "Новости АТН" поможет быть в курсе событий в стране и мире

Быть в курсе событий в стране и мире и узнавать об этом первым теперь можно и с помощью мобильного приложения Агентства теленовостей "Новости АТН"



Вся информационная картина дня, телевизионные проекты, спецрепортажи, эксклюзив, а также возможность предложить свою новость – это и многое другое доступно в вашем мобильном устройстве и бесплатно для скачивания в Play Market или App Store. У приложения простая навигация по тематическим разделам, лента видеоновостей, система оповещения о важных событиях и широкие возможности индивидуальной настройки контента. К тому же каждый сможет не только поделиться информацией в социальных сетях, но и попробовать себя в роли ньюсмейкера. Необходимо просто прислать свои материалы на “Горячую линию” АТН, и об этом узнает вся страна. Скачайте и будьте первыми в курсе информационной картины дня вместе с мобильным приложением "Новости АТН".