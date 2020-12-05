Мобильное приложение "Путешествуй без COVID-19” представлено на I Евразийском конгрессе в Москве

В проекте участвовали Россия, Беларусь и Армения. Для этих стран Евразийская экономическая комиссия создала единую базу данных о тестах COVID. Данные о результате пассажира теперь будут заноситься в общую базу прямо в лаборатории. И служащие пограничного контроля в аэропортах и на сухопутных границах будут иметь доступ к базе и проверять информацию на месте. Для этого пассажирам нужно скачать цифровое приложение, на которое после лабораторного теста им придет QR-код. Его и надо будет показать пограничникам. Это позволит гражданам свободно путешествовать, а странам - управлять рисками заражения.

