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Мобильную базу данных разработают для людей с инвалидностью
Все объекты с универсальной средой в одном приложении! Мобильную базу данных разработают для людей с инвалидностью. Программа не просто покажет наличие элементов безбарьерной среды - место должно быть доступно для каждого. В столице, например, условия для всех категорий граждан созданы на Железнодорожном вокзале и в Национальном аэропорту, в Министерстве труда и социальной защиты. Сейчас же акцент в развитии инклюзивного пространства делают на регионы.
Сфера образования и медицина, учреждения соцобслуживания и предприятия. К социальной интеграции людей с ограниченными физическими возможностями - комплексный подход. В последнее время, например, в регионах активно развивается инклюзивный туризм.
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