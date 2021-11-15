Все объекты с универсальной средой в одном приложении! Мобильную базу данных разработают для людей с инвалидностью. Программа не просто покажет наличие элементов безбарьерной среды - место должно быть доступно для каждого. В столице, например, условия для всех категорий граждан созданы на Железнодорожном вокзале и в Национальном аэропорту, в Министерстве труда и социальной защиты. Сейчас же акцент в развитии инклюзивного пространства делают на регионы.



Сфера образования и медицина, учреждения соцобслуживания и предприятия. К социальной интеграции людей с ограниченными физическими возможностями - комплексный подход. В последнее время, например, в регионах активно развивается инклюзивный туризм.