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Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске

Мобильные датчики контроля скорости работают 3 ноября на 11 участках дорог в Минске, передает БЕЛТА.

Под контролем проспекты Независимости (60, 80 км/ч), Пушкина (60 км/ч), Жукова (60 км/ч), Дзержинского (70 км/ч), а также МКАД (90 км/ч). Включены приборы и на улицах Ванеева, Маяковского, Домашевской, Ленина, Орловской, Московской (на всех - 60 км/ч).

Госавтоинспекторы просят автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.

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