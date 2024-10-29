Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске

Под контролем проспекты Независимости (60, 80 км/ч), Пушкина (60 км/ч), Жукова (60 км/ч), Дзержинского (70 км/ч), а также МКАД (90 км/ч). Включены приборы и на улицах Ванеева, Маяковского, Домашевской, Ленина, Орловской, Московской (на всех - 60 км/ч).