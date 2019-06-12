Мобильные бригады и стационарные пункты медпомощи появятся в Минске ко II Европейским играм

Они будут обслуживать участников и болельщиков спортивного форума. Уже завезено необходимое оборудование. Например, на стадионе "Динамо" для спортсменов оборудуют два пункта, а для болельщиков - 5. А вот в студенческой деревне будут работать поликлиника и медицинский пункт для персонала. В общежитиях спортсменам также смогут оказать медпомощь. На время Игр в Минске дополнительно будут дежурить 20 бригад скорой помощи.