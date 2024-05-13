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Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на десяти участках
Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске на десяти участках, сообщает БЕЛТА.
Скоростные ограничения 60 км/ч действуют на проспектах Партизанском и Пушкина, улицах Орловской, Аэродромной, Тимирязева, Радиальной, Ванеева и Домашевской. Контроль скорости также осуществляется на МКАД (90 км/ч) и проспекте Независимости (60, 80 км/ч).
Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.
Фото: БЕЛТА
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