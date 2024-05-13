Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на десяти участках

Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске на десяти участках, сообщает БЕЛТА.



Скоростные ограничения 60 км/ч действуют на проспектах Партизанском и Пушкина, улицах Орловской, Аэродромной, Тимирязева, Радиальной, Ванеева и Домашевской. Контроль скорости также осуществляется на МКАД (90 км/ч) и проспекте Независимости (60, 80 км/ч).

