ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на десяти участках

Мобильные датчики контроля скорости работают в Минске на десяти участках

Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в Минске на десяти участках, сообщает БЕЛТА.

Скоростные ограничения 60 км/ч действуют на проспектах Партизанском и Пушкина, улицах Орловской, Аэродромной, Тимирязева, Радиальной, Ванеева и Домашевской. Контроль скорости также осуществляется на МКАД (90 км/ч) и проспекте Независимости (60, 80 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.

Фото: БЕЛТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все