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Мобильные и стационарные пункты вакцинации работают в Минской области
Клиники столицы и Минской области готовы к четвертой волне COVID-19. Больницы в районах по мере необходимости перепрофилируют и переоснащают. Медики напоминают: под удар попадают те, кто не привит. Вакцинация - самый действенный способ сберечь себя. В центральном регионе работают мобильные и стационарные пункты вакцинации. Один из таких в Жодинской городской больнице. Всего за 2 часа компонент успевают получить до 20 человек. Сейчас на выбор 2 вакцины: "Спутник V" и китайский препарат. На днях получат и "Спутник Лайт".
Для вакцинации медики по заявке выезжают и на предприятия. В Жодино для этого сформировали 12 специальных бригад, благодаря которым прививку получили более 11 тысяч человек.
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