Мобильные медпункты для проверки здоровья работают сегодня в гипермаркетах и торговых центрах Минска

Импровизированные медпункты появились сегодня в гипермаркетах и торговых центрах столицы. Там дежурили врачи-валеологи, терапевты и психологи. В течение дня они давали консультации по вопросам профилактики сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Кроме того, в мобильном медпункте можно было узнать свой индекс массы тела, измерить давление и определить уровень глюкозы в крови.



Всего сегодня работали 9 мобильных медпунктов - в каждом районе столицы.



