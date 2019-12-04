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Мобильные медпункты для проверки здоровья работают сегодня в гипермаркетах и торговых центрах Минска

Импровизированные медпункты появились сегодня в гипермаркетах и торговых центрах столицы. Там дежурили врачи-валеологи, терапевты и психологи. В течение дня они давали консультации по вопросам профилактики сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Кроме того, в мобильном медпункте можно было узнать свой индекс массы тела, измерить давление и определить уровень глюкозы в крови.

Всего сегодня работали 9 мобильных медпунктов - в каждом районе столицы.

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