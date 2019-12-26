Мобильные радары вернут на белорусские дороги до нового года. Уже определены два десятка участков установки. Об этом сообщили на брифинге в МВД. Сегодня в стране работают 540 устройств фотофиксации, из них мобильных всего 57. Их расположение меняют, исходя из количества аварий, причина которых - превышение скорости.