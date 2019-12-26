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Мобильные радары вернут на белорусские дороги до нового года

Мобильные датчики скорости на дороги вернут в ближайшее время

Мобильные радары вернут на белорусские дороги до нового года. Уже определены два десятка участков установки. Об этом сообщили на брифинге в МВД. Сегодня в стране работают 540 устройств фотофиксации, из них мобильных всего 57. Их расположение меняют, исходя из количества аварий, причина которых - превышение скорости.

ГАИ: В Беларуси из 3,5 млн водителей нарушают ПДД около 8 тыс.

В Беларуси из 3,5 миллиона водителей систематически нарушают ПДД около 8 тысяч. Это не слишком большая цифра, но есть те, кто по 100 и более раз нарушают правила в течение года.

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