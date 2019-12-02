Мобильные stem-классы организовывают в Минской области

Высокотехнологичные уроки для школьников и преподавателей. Мобильные stem-классы путешествуют по Минской области. Благодаря проекту, учителя информатики и математики осваивают курс по робототехнике, изучают электронный конструктор и 3D-моделирование, чтобы после организовать профильные кружки в разных уголках региона, а также использовать элементы дополненной реальности на школьных занятиях.

В Минской области сейчас работают 5 stem-центров для школьников. Там ониосваивают языки программирования, робототехнику и виртуальный дизайн. В будущемподобные площадки появятся во всех районах.