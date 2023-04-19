3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Мобильным операторам Беларуси предоставят право выдавать микрозаймы
Операторам сотовой связи планируют предоставить право выдавать займы гражданам на потребительские нужды на сумму не более 200 БВ. Такое заявление сделал председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, сообщает БЕЛТА.
Как отметил Павел Каллаур, велась работа по совершенствованию правовых условий для развития некредитных финансовых организаций, повышению качества оказываемых ими услуг. В частности, принимались меры по комплексному урегулированию вопросов в сфере потребительского микрофинансирования. "Подготовлен проект указа Президента, предоставляющий право операторам сотовой связи выдавать нашим гражданам займы на потребительские нужды в сумме, не превышающей 200 базовых величин", - рассказал он.
"С одной стороны, это позволит обеспечить повышение доступа физических лиц к финансам. С другой стороны, предоставление микрозаймов с использованием цифровых технологий, проведением соответствующей идентификации заемщика выведет микрофинансирование на новый уровень, соответствующий нынешним реалиям", - отметил председатель правления Нацбанка.
Фото:БЕЛТА
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все