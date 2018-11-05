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Мобильный каток возле Дворца спорта открыл новый сезон
Первыми на лед вышли воспитанники столичной детско-юношеской школы олимпийского резерва по фигурному катанию. Опробовали арену и юные хоккеисты, а затем к спорстменам присоединились любители катания на коньках. Для школьников в первый день был организован бесплатный сеанс.
Всего за год каток посещают приблизительно 70 тысяч человек. А за сезон загрузка объекта достигает 90 %. В этом году мобильному катку на Немиге исполняется 10 лет. Сейчас площадка работает без выходных с 11:00 до 23:00.
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