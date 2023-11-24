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Мобильный каток возле Дворца спорта в Минске приглашает гостей
Сезон массового катания открыл мобильный каток возле Дворца спорта в белорусской столице. Посетителей здесь ждут ежедневно с 10 утра. Последний сеанс в 23 часа.
Коньки можно взять напрокат - в арсенале шесть сотен пар как для детей, так и для взрослых. Новичкам инструктор может дать уроки фигурного катания. Также есть камеры хранения и зоны отдыха с горячей выпечкой и напитками.
Каждый год посетителям предлагают интерактивные развлечения. Например, в нынешнем году для детей организуют игру - бросок клюшкой на точность. Продлится сезон массового катания как минимум до апреля.
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