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Мобильный каток возле Дворца спорта в Минске приглашает гостей

Сезон массового катания открыл мобильный каток возле Дворца спорта в белорусской столице. Посетителей здесь ждут ежедневно с 10 утра. Последний сеанс в 23 часа.

Коньки можно взять напрокат - в арсенале шесть сотен пар как для детей, так и для взрослых. Новичкам инструктор может дать уроки фигурного катания. Также есть камеры хранения и зоны отдыха с горячей выпечкой и напитками.

Каждый год посетителям предлагают интерактивные развлечения. Например, в нынешнем году для детей организуют игру - бросок клюшкой на точность. Продлится сезон массового катания как минимум до апреля.

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