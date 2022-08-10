Мобильный телефон - потенциальный источник передачи кишечной палочки и стафилококка, утверждает эпидемиолог

Заведующая эпидемиологическим отделом филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково (ГК "Медскан") Оксана Чикина в интервью "Газете.ru" рассказала, какие инфекции живут на поверхности телефонов, сообщает Радио Sputnik. Эпидемиолог утверждает, что на поверхности смартфонов присутствует патогенная флора.

По ее словам, ученые из иракского Университета Куфы провели оценку бактериального загрязнения поверхности 300 мобильных телефонов.

"Было обнаружено, что 86 % поверхностей мобильного телефона загрязнены средним бактериальным числом, включая нормальную флору кожных покровов, но при этом была выделена и патогенная флора", - сказала Оксана Чикина.

Согласно данным исследования, на золотистый стафилококк в среднем пришлось 20 % обнаруженных микроорганизмов, доля пневмококка составила 12 %, кишечной палочки и энтерококка фекального по 9 %. Также на корпусах телефонов были обнаружены Клебсиелла пневмонии, синегнойная палочка, сальмонеллы, а также бактерии Григорьева-Шиги (возбудитель бактериальной дизентерии).