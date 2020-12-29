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Мода хендмейд из вторичного сырья

Учащиеся театра мод "Вершина" провели показ моделей, которые пошили сами. Из старой одежды получилась целиком новая одежда - ткань раскрашивали краской, нашивали аппликации из бисера, стразов. На разработку коллекций понадобилось шесть месяцев. А в дефиле поучаствовали дети из Минска, Солигорска, Жодино, Смолевичей и Слуцка.

Ежегодный модный показ Hand Made Fashion SHOW проходит в четвертый раз. Количество участников увеличивается с каждым годом. После дефиле наряды переходят в общую коллекцию театра мод, которая насчитывает уже 800 экземпляров.

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