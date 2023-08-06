Мода на оскорбления, провокации и скандалы - как западная дипломатия превратилась в твиттерную

Западные страны и прежде всего США не дают добро на мирное разрешение украинского конфликта: придавленные попытки переговорных процессов, накачка оружием Украины и поведение западных дипломатов. Вот, например, площадка ОБСЕ - платформа для разрешения конфликтов, по крайней мере, для этого создавалась. Если в Европе или на близлежащих к ней землях разгорается военный конфликт, ОБСЕ должна приложить все усилия для его скорейшего разрешения. А на деле?

Покажем пример. А так же пример того, что головы европейской дипломатии зачастую, говорят одно, а думают совсем иначе - рубрика Екатерины Тихомировой.

Дипломатия - искусство тонкое, но, увы, утраченное. Формально ОБСЕ сегодня единственная структура на евроатлантическом пространстве, у которой есть существенный потенциал для вывода мира из международного политического тупика. Пользуются ли шансом так называемые западные партнеры, - нет. Запад придушил Минские соглашения, придушил урегулирование в зародыше год назад, нашпиговал Украину оружием и, потирая ладошки, наблюдает за тем, как пламя конфликта разгорается.



Рядовое заседание Постоянного совета ОБСЕ, увы, абсолютно рядовое поведение дипломатического корпуса демократии Европы.





Желает ли взять слово еще какая-либо делегация? Я не вижу. Вижу представителя Литвы. Вам слово.









Вы знаете, Российская Федерация, политическое и военное руководство, но я думаю, что и российские дипломаты, в том числе и в этом зале, страдают параноидальной шизофренией. Представители Литвы



Такие заседания проводятся для поиска общего фундамента в решении мировых проблем. Идет вроде как "попытка" урегулирования украинского кризиса, по факту не этическое с точки зрения дипломатии поведение - балаган. Площадка то ОБСЕ или просто встреча, но западная дипломатия прекратилась в твиттерную, то есть говорят, будто пишут постики в соцсетях - главное, чтоб поострее, тогда и больше лайков.

Вообще появилась мода на оскорбления - ярче зубоскалишь, может и быстрее получишь медийность

Такое блогерство в пиджаках у трибуны, может увидят и дадут повышение по службе. Вспомним хотя бы яркую фигуру украинского Мельника: от "идите к черту" в адрес немецких общественников и политиков (предлагавших решать конфликт переговорами, а не танками), до знаменитой "ливерной колбасы" в адрес лидера ФРГ Шольца.

Или из совсем свежего: посол Румынии в Кении во время встречи с восточноевропейскими дипломатами в отделении ООН в Найроби сравнил африканских коллег с обезьянами: он увидел рядом с резиденцией обезьян и отпустил: "К нам присоединяется африканская делегация".

Европейская дипломатия - вид наичистейший без прикрас. Дипломатическая школа на Западе деградирует. Чем, например, занимаются дипломаты и консулы в странах пребывания в последние десятилетия - провокациями, подкармливанием ручной оппозиции, попадают в скандалы (например, пьяная езда), но никак не установлением контактов. Интересы у стран Европы сейчас другие, а маленькая страна в группе НАТО, чем может быть полезна для блока, кроме своей географической расположенности - только оскалом моськи, что так и лезет в драку (краткий пересказ басни Крылова).









Я бы хотел призвать всех людей в этом зале, включая и эмоционально несдержанных молодых прибалтийских демократий, соблюдать правила приличия здесь, не оскорблять людей, которые здесь находятся. Представители Литвы



Далее, обратите внимание, литовский дипломат хватает наушник. Что-то, может, с громкостью, а может и тут, на площадке ОБСЕ, вдруг русский язык отменили. В общем, что-то не получается у литовского дипломата… Мучительно.





-Май-май-май… может, вы не шизофреник. Представители Литвы



Реакция демократического сообщества? Польша.

Представитель Польши: Я не слышал обвинения в шизофрении. Представители Литвы



Но в какой-то момент, все-таки запаса английского становится недостаточно, и вот сила Пушкина, Достоевского, Толстого заставляет литовца вспомнить уроки школьные русского…

Высокая школа литовской дипломатии. Это новая изощренная тактика ведения здесь беседы в постоянном совете. Язык оскорблений, обвинения, но никак ни поиск компромиссов и решения проблем. ОБСЕ в теории должна была быть всеобъемлющей структурой в противовес НАТО. То есть если НАТО про войну, военщину и оружие, ОБСЕ - про мир, диалог и необходимость разговаривать. Возможно ли это? Судя по всему, нет. ОБСЕ превратилось в платформу не европейской безопасности, а европейского шутовства и шабаша: кто ярче выступит, тот получит больше плюсиков в резюме от американского шефа.

Примечательно, что структура ОБСЕ - Международная организация по безопасности и сотрудничеству - в Европе была создана как платформа для урегулирования конфликтов по инициативе Советского Союза в эпоху острия противостояния двух ядерных сверхдержав СССР и США - холодная война. 1975 год - дух Хельсинки и как раз политическая оттепель. Но самой советской инициативе было уже почти 30 лет. Эти десятилетия именно США блокировал создание платформы мира в Европе. Доктрина Трумэна начала дышать через 2 года после Второй мировой - от плана Маршала и образования НАТО, где что тогда, что сейчас балом правит США. А в ОБСЕ среди ее членов как раз много натовских, как, например, Литва.

Хотя дипломаты и сами здраво понимают, что становятся посмешищем, линию продолжают. Стоит вспомнить занимательный случай, лишний раз подтверждающий то, что летит из уст говорящих голов на дипломатической арене, далеко не всегда соответствует тому, что думают в реальности эти головы.

В польскую прессу в 2014 году случайно, а, может, и нет, просочился аудиоролик прослушки разговора тогда министра иностранных дел (сейчас депутата Европарламента) Радослава Сикорского.

Яцек Ростковский: Почему?



Забавно, но из всего в этом разговоре гордые поляки услышали только про негритянство, а про политическое прелюбодеяние (это в цензурной оболочке об отношениях США - Польша) - нет.





Но, что показательно, Сикорский еще почти 10 лет назад недоумевал, что политика польского блудодеяния приведет к конфликту с Германией и Россией. Что мы видим сегодня…. Это и видим.