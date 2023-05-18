Мода, строительство, информационные технологии на конкурсе ProfSkills Вelarus 2023: какие перспективы открываются перед победителями

Каждые два года республиканский конкурс ProfSkills открывает имена самых талантливых и трудолюбивых участников. Накануне состоялся финал 5-го конкурса профессионального мастерства, где по 49 компетенциям соревновались более 300 конкурсантов со всей Беларуси. С победителями этого сезона встретилась Светлана Чернова.

В конкурсе ProfSkills Belarus 2023 приняли участие более 300 человек

Захар Гракун учится на 1-м курсе в колледже строительства, но уже показывает навыки профессионального штукатура. На конкурсе профмастерства ProfSkills Вelarus 2023 в своей компетенции он взял первое место. Удивлен, похоже, не сильно, ведь по-другому и быть не могло - соревнованиям предшествовала серьезнейшая подготовка: в течение месяца 5 дней в неделю в мастерской колледжа Захар собирал из гипсокартона конструкции разной высоты и штукатурил их.





За 8 часов нужно было собрать конструкцию, потом за 5 часов ее всю зашпаклевать, и за 2 часа нужно было наклеить молдинги. В первый день у нас была сборка, а во второй день были малярные работы, и спустя 2 часа еще клеились молдинги. Захар Гракун, учащийся 1-го курса Минского государственного колледжа строительства им. В. Г. Каменского

И еще одну победу колледжу принес Дмитрий Савицкий. В компетенции "Облицовка плиткой" он показал лучший результат среди участников со всей республики.





"В домике все запилы под 45 градусов выполнены, вырезались цифры, ступеньки. На эту работу ушло 16 часов", - рассказал Дмитрий Савицкий, учащийся 2-го курса Минского государственного колледжа строительства имени В.Г. Каменского.

Ветровку в стиле "поколение Z" - так звучала тема конкурса в компетенции "Дизайн одежды" - представляла Валерия Батура, учащаяся 3-го курса Минского государственного колледжа индустрии моды. На исполнение модели давали 8 часов. Еще одно задание - наколоть на манекен по фото блузу и нарисовать 2-3 варианта моделей по одному из образцов ткани. Точное выполнение жюри оценило высшим баллом. К слову, девушка практикуется не только в колледже. Брючный костюм в клетку Валерия себе сшила самостоятельно. Девушка уверена, что это ее призвание.





Владислав Филипенко, студент 1-го курса факультета компьютерного проектирования БГУИР, стал лучшим в республике по инженерному дизайну CAD. 3D-моделированием Владислав занимается уже 8 лет, поэтому справиться с заданиями конкурса - создать анимацию-визуализацию двигателя, вычертить деталь и показать, как вращаются шестерни, - было не сложно. Еще один секрет победы, по словам Влада, - любить, что делаешь, и проявлять усердие в учебе.

Победа в конкурсе профмастерства открывает для ребят новые горизонты и возможности для профессионального роста.

Для победителей международных и республиканских конкурсов профмастерства внесены изменения в правила приема для поступающих в колледжи и вузы, и это дает возможность им поступить без экзаменов. Кроме того, у них есть возможность во время конкурса, показав свой высокий уровень профессионализма, обеспечить себе гарантированное рабочее место у заказчиков кадров, которые присматриваются в ходе конкурса к этим победителям. Валерий Голубовский, ректор Республиканского института профессионального образования