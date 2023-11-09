Модель со своей передвижной порностудией выявлена в Берестовицком районе

Работала как дома, так и на выезде и заработала свыше 70 тысяч долларов. Оперативники в сфере нравов установили, что 24-летняя жительница Берестовицкого района в своей квартире организовала порностудию.

Известно, что на протяжении трех лет молодая особа производила интимный контент со своим участием и распространяла его на одном из тематических сайтов. Съемки она проводила как у себя дома, так и на различных локациях за пределами Беларуси.