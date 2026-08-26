Модернизация МТК и новое жилье для специалистов: как происходит "перезагрузка" Шкловского района

Создание комфортных условий и развитие сельскохозяйственных районов - государственный приоритет. А это и новые рабочие места, и модернизация предприятий, а еще строительство жилья. Как происходит "перезагрузка" Шкловского района, исходя из поручений главы государства, 26 августа оценили представители Управделами Президента.



В деревне Окуневка проверили, как идет реконструкция двух общежитий. Уже этой осенью жилье получат несколько десятков специалистов. Также ознакомились с ходом модернизации сразу нескольких МТК.

Представители управделами Президента в Шкловском районе

После модернизации МТК "Староселье" в сельхозпредприятии "Любиничи-Агро" станет показательным. Здесь будут применять самые современные технологии для сохранности поголовья - построен современный профилакторий. Все на самом высоком технологическом уровне, начиная от рождения теленка, заканчивая получением качественного молока.