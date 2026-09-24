Модернизация МТК и обновление сельхозобъектов: как в хозяйстве "Нестановичи-Агро" увеличили надои

Краткий пересказ от ИИ

Аграрии Беларуси продолжают осенние полевые работы. Одновременно готовят к зимовке молочно-товарные комплексы. В планах Минской области - сформировать стратегический запас кормов: 4,5 млн т силоса и 3,5 млн т сенажа.

Достичь качественного результата невозможно без строгого соблюдения технологий и дисциплины на местах. Это те самые слагаемые успеха в АПК, на которые постоянно обращает внимание глава государства.

На недочеты в сфере животноводства (в частности, условия содержания телят) Александр Лукашенко указал во время посещения в феврале сельхозпредприятия "Нестановичи-Агро", что в Логойском районе.

Инвестиции в большое молоко

Новое оборудование в доильных залах - результат поэтапной модернизации молочно-товарного комплекса сельхозпредприятия "Нестановичи-Агро". Здесь от одной коровы получают 27 литров в день. В комфортных условиях проживают и телята - для них есть отдельные "домики".

Анастасия Кузьмина, директор ОАО "Нестановичи-Агро": "Когда я пришла сюда работать в 2021 году, на этом комплексе доили 8 т молока. Сегодня на нашем комплексе удой составляет 40 т, а реализуем 38 т. Молоко сто процентов сорта "экстра". То есть финансовый результат от строительства и реконструкции комплекса очень большой".

Залог успеха и в качественных кормах. За последнее время в хозяйстве построили 10 сенажно-силосных траншей. Комфортная и сытная зимовка буренкам обеспечена, говорят специалисты.

Обновление мехдвора и автопарка хозяйства

Благодаря сотрудничеству с двумя промышленными предприятиями (а это уже пример оказания шефской помощи селу) в Нестановичах масштабно обновлен мехдвор - оборудовано место для хранения дорогостоящей техники и для ее заправки топливом. Пополнился и сам автопарк.

Андрей Васильев, начальник УКС ОАО "АМКОДОР": "Была оказана помощь по возведению нового современного ограждения на территории машинного двора взамен старого бетонного. Также были подарены 2 единицы техники: полуприцеп, и погрузчик с телескопической стрелой. Также в рамках спонсорской помощи мы делаем капитальный ремонт техники "Нестановичи-Агро".

"Построены и смонтированы два арочных помещения для хранения техники и ремонта. Также построена заправочная станция, и мы заправляем технику на месте", - рассказала директор хозяйства Анастасия Кузьмина.

Вторая жизнь сельхозобъектов

Наведение порядка на земле - один из важных аспектов в развитии АПК. Только в 2026 году в хозяйстве снесли более 40 старых сельхозобъектов, а еще модернизировали 21 здание для откорма бычков. Помощь в реконструкции оказал Борисовский комбинат хлебопродуктов. Со временем инвестиции принесут свои дивиденды.

Владимир Миранович, директор Борисовского комбината хлебопродуктов: "Мы в коллективе приняли решение восстановить один из объектов и дать ему вторую жизнь, чтобы на нашем предприятии появился откормочник на 5 тыс. голов молодняка КРС в год. Было уложено около 4 тыс. кубов бетона, поменяли 400 плит, кровлю".

Усиление сферы мясного животноводства в центральном регионе потребует и большего объема кормов. Впрочем, и здесь у аграриев все рассчитано.

Агросезон продолжается, и сейчас важная пора - заготовка кукурузы на силос. Всего в Минской области сформируют запас в 4 млн т сочных кормов. Этого хватит более чем на год в животноводстве.