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Модернизация дорожной инфраструктуры на улице Макаенка в Минске завершится до 10 июня

Как сообщили в администрации Первомайского района столицы, до этого момента движение для транспорта будет открыто полностью. Сейчас работают десятки рабочих и много техники. Улица Макаенка станет магистралью с четырьмя полосами. В таком виде она ускорит развитие нового квартала, который здесь воздвигают. При этом модернизация этой части Минска в целом продолжится.

Среди значительных задач Первомайского района - поэтапная реконструкция и Слепянской водной системы. Обновят освещение и пешеходные дорожки, а в перспективе здесь появится и магистральная велодорожка.

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