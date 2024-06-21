Модернизация и строительство МТК - в фокусе внимания Президента

Развитие регионов, модернизация объектов в АПК, социальная политика - широкий спектр тем сегодня звучал в Дзержинском районе. С рабочей поездкой в регионе - глава государства.

Президент еще в минувшем году дал поручения серьезно обновить объекты в АПК по всей стране. Строительство идет полным ходом. Главное, обеспечить технологичность и при этом не допустить расточительства. Именно такой проект Александру Лукашенко показали в Дзержинском районе. Молочно-товарный комплекс "Ляховичи" - пример эффективных инвестиций. Его модернизация позволит в перспективе существенно повысить результативность работы: надои молока рассчитывают увеличить в 2,5 раза. Президент привел проект в пример. Опыт такого строительства будут тиражировать по всей стране.



Глава государства отметил, что это новая тема: комплекс в Дзержинском районе - один из 20 подобных объектов, строительство которых в области профинансировано за счет средств столицы. Такой подход связан с тем, что именно Минск потребляет значительную часть производимой в регионе продукции. А значит, надо и помочь аграриям.



Не исключено, что подобная практика, но в меньших объемах, будет распространена и на другие регионы. "Учитывая то, что Минск поедает продукцию не только Минской области, но и Брестской, Гродненской, из других областей мы поставляем на рынок (столицы. - Прим. ред.), когда губернаторы узнали о том, что он у тебя построил 20 комплексов, они взвыли: "Почему в Минской области, а почему не в Брестской области…?" Есть вопрос. Брестское молоко Минск тоже употребляет в пищу. Поэтому Владимир Евгеньевич (председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Прим. ред.) взмолился: "Дайте, говорит, мне в Минской (области. - Прим. ред.) разобраться год, а потом я уже по одному-полтора комплекса всем подарю, чтобы они косо не смотрели на губернатора Минской области", - рассказал глава государства.



Современные молочно-товарные комплексы позволяют повысить отдачу от животноводства. Все молоко здесь самого высокого качества, класса экстра. Это в том числе забота о здоровом питании белорусов, убежден Президент. Поддержка сельского хозяйства несет в себе и важную социальную миссию - заботу о людях, развитие небольших городов и деревень. Глава государства обещает: о Дзержинске тоже не забудут. Городу обеспечат развитие. Один из проектов, который предстоит реализовать, - это удобное транспортное сообщение со столицей.



Какая перспектива у города? Это город-спутник Минска. Мы будем этот город очень серьезно развивать. Мы будем не только здесь строить производственные мощности, заводы, фабрики развивать, сельское хозяйство (оно у вас в неплохом состоянии, я проблем не вижу). Что касается промышленности, здесь достаточно предприятий - из Минска люди начинают возвращаться. Мы будем в будущем поддерживать заводы, фабрики прежде всего в городах. Многодетные, военные и арендное жилье для предприятий: хочешь жилья - пожалуйста, иди работай на предприятие, как это было когда-то, получай арендное жилье, живи, пройдет 25, может, 30 лет, и ты это жилье, может, как и в сельском хозяйстве, бесплатно получишь, может, еще что-то. Подумаем серьезно над тем, как поддержать наших промышленников жильем. Александр Лукашенко, Презадент Республики Беларусь

