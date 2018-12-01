ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Модернизация льняной отрасли - в "Главном эфире"

Урожай льна - не только вопрос технологии, но и дело техники. Рентабельная культура, на которой можно зарабатывать. Об этом уже завтра в "Главном эфире" в 9 вечера. Мысль, что проходит красной нитью. На этой неделе в привязке ко льну.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все