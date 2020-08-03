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Модернизация и инновации. На заводе "Луч" подвели итоги реализации инвестдоговора
Модернизация и инновации
За 10 лет швейцарская компания инвестировала в завод почти 14 миллионов долларов. Это позволило модернизировать производство, обновить оборудование, построить новые здания.
Азат Маргарян, первый замдиректора ОАО "Минский часовой завод"
: "Наш продукт - это точный элемент. И именно поэтому в новом здании функционирует высокоточное оборудование, которое позволяет производить нам часы, соответствующие всем мировым тенденциям современным. Ценностью нашей компании являются люди, именно поэтому мы построили это современное здание, чтобы нашим сотрудникам было комфортно и эффективно работать".
Реконструкция корпусов продолжится. К 2023 году обновят еще одно здание завода, в нем разместятся производственные площади, офисы технологов и разработчиков компании.
Азат Маргарян, первый замдиректора ОАО "Минский часовой завод":
"Я помню, когда я впервые приехал в Беларусь в 2011 году, я посетил Минский часовой завод. И как сейчас помню проходную эту большую. С дверями, потрепанными, старыми. Помню старый этот потрепанный линолеум. А сегодня мы реализовали такую интересную концепцию - магазин-кофейня. И сегодня наш покупатель, приходя за продуктом нашим, может выпить чашечку кофе. И я считаю, что вот эта трансформация того, что было в 2011 году, в то, что мы имеем сейчас, олицетворяет все то, что было сделано за почти 10 лет в компании".
17 фирменных магазинов презентуют более 1 700 моделей часов
17 фирменных магазинов по всей стране презентуют более 1 700 моделей кварцевых и механических часов. Продукция завода известна и за рубежом, ее покупают в 57 странах мира. Кроме изделий собственных брендов "Луч" и MVP, компания производит будильники для всемирно известного шведского бренда. В этом году на экспорт уйдет 450 тысяч будильников, к 2023 году их количество увеличится более чем в 4 раза.
Бессмертная классика и новинки, в том числе с цифровой начинкой - модельный ряд удовлетворит вкусы самых взыскательных ценителей часов. Полный каталог доступен в интернет-магазине luch.by, доступна международная доставка.
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