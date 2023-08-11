Модернизация воздушной гавани, новые рейсы и предстоящий полет белоруски на МКС Президент ознакомился с перспективами развития авиаотрасли в условиях санкций

Работа белорусской авиаотрасли в непростых санкционных условиях. Об этом сегодня говорили на уровне Президента. Александр Лукашенко побывал в Национальном аэропорту, где шла речь о развитии воздушной гавани, а также на заводе гражданской авиации. Его главная задача - ремонт и техобслуживание самолетов. Пример предприятия подтверждает: санкции - время возможностей. Выход всегда можно найти из любой ситуации, а государство в беде свои предприятия не оставит. В общении с коллективом завода и сотрудниками авиационной сферы затронули самые разные темы: космос, отношения с соседями, конкуренция в спорте и на рынках, абсурдные упреки за оздоровление детей из Донбасса. Наталья Бреус расскажет подробности.

Перспективы развития авиационной отрасли Беларуси

Отсюда начинаются большая дорога и большие путешествия, здесь встречают гостей и тех, кто возвращается в родные пенаты. И так вот уже 40 лет. Именно столько Национальному аэропорту. Свой рекорд Минск-2 поставил в 2019 году - обслужил 5 миллионов пассажиров. Сейчас куда меньше, сначала пандемия, потом санкции. Сказать, что было непросто, ничего не сказать, но воздушная гавань не закрылась ни на один день.

Модернизация воздушной гавани

И хоть проблем хватает, от модернизации аэропорта отказываться не собираются. Он должен быть современным, технологичным, удобным, этого требует время. О задумках рассказывают Президенту. Обновление аэровокзала, транспортное сообщение со столицей по железной дороге, паркинги, строительство нового пассажирского терминала. Александр Лукашенко скажет, что все должно быть экономично и продуманно. Не на сегодня, так на завтра.

Президент посетил Национальный аэропорт Минск

В свое время добро на строительство второй взлетно-посадочной дал Президент. Аэропорт все-таки лицо страны. Хотя скептиков (по силам ли нам ее построить самим) хватало. Сегодня самолеты в Национальном аэропорту могут приземляться и взлетать при любых погодных условиях. И любого размера. Александр Лукашенко и на рулежке напомнит поручение по первой взлетке.

Пример аэропорта в чем-то показательный. Работать в условиях санкций сложно, но можно. Решают проблемы с оборудованием и материалами - часть замещают отечественным, часть закупают в Китае, России. Кстати, на территории воздушной гавани работает Минский завод гражданской авиации. Президент уже давно хотел здесь побывать.





Президенту доложили о перспективах развития Минского завода гражданской авиации

Продолжаем капитальный ремонт Ту-134, Як-40, техническое обслуживание самолетов Ил-76, Як-42, Як-52. За короткий промежуток времени мы освоили самолеты Boeing 737, Airbus 320 и SukhoiSuperjet. За 6 месяцев мы полностью закупили инструменты, купили оборудование все необходимое. Сейчас просто чартерная программа, поэтому фактически сейчас по 16 часов летают самолеты, зарабатывают деньги. Как только начнется осень, тут у нас уже не будет хватать места, поэтому мы строим следующий ангар, который будет универсальным. Он и для смывки, покраски наружных поверхностей самолетов, так и для технического обслуживания. То есть либо один самолет мы красим, либо три самолета обслуживаем. В самый час пик у нас здесь реально не хватает места. Самая главная такая проблема. В последующем, когда введется в эксплуатацию этот ангар, очень даже неплохо будет еще один порт. Владимир Пекарский, гендиректор Минского завода гражданской авиации № 407

Обустраиваться на новом месте предприятию с 70-летней историей пришлось после переноса из столицы. Лет пять назад это стало логичным решением. Переезд всегда дается нелегко.

Нам нужна перспектива, нам нужно понимание о завтрашнем дне. На той территории у нас были искусственные ограничения за счет полосы. Полосу же в городе никто не увеличит, а здесь полоса большая, вмещает самые большие и современные самолеты, которые мы осваиваем. И за 5 лет мы уже можем похвастаться, что освоили и делаем ремонт четырех новых самолетов. На старой территории мы были, можно сказать, в таком творческом тупике. Владимир Пекарский, гендиректор Минского завода гражданской авиации № 407

На кону безопасность

Главная задача завода - ремонт и техобслуживание самолетов. Работают сразу в трех нишах: берутся за модернизацию старых советских, новых российских и западных судов. "Тушки", "Яки", "Эйрбасы, "Боинги". Порой кажется, что специалисты в процессе и сами "парят" над стальными птицами. Монтаж антенн, которые в итоге отвечают за связь с Землей, требует щепетильности. Впрочем, не только он.

Авиационная техника - это довольно-таки ответственная техника. На кону жизни людей. Всегда нужно проверять и свою работу, и чужую. Если ты выполнил свою работу, всегда перепроверь, даже если это не по твоей группе работы. Всегда нужно перепроверить, от этого зависят жизни людей. Алексей Федорович, начальник участка радиооборудования Минского завода гражданской авиации № 407

Президенту доложили о перспективах развития Минского завода гражданской авиации

Капремонт воздушных судов - дело небыстрое, корпеть над самолетом можно год. Компетенций хватает. Но здесь, как говорится, учишься всю жизнь, чтобы не отстать от технологий. В условиях санкций спектр работ расширяют, мощности загружены по полной.

А. Лукашенко: Если мы сможем произвести свой самолет, я буду счастлив

Завод Президенту вообще предлагали закрыть, но поставить крест на предприятии и уникальном коллективе Александр Лукашенко не позволил. Оказалось, совсем не зря.

Я бы даже его не назвал заводом: к этому надо относиться как к началу. Это первый шаг в этом направлении. Мы будем делать все, чтобы поддерживать направления ремонта и обслуживания, а может быть, создания, строительства своих самолетов. Мы это будем продвигать. У нас две такие крупные площадки: в Барановичах военный завод и здесь гражданский. Если вы освоите что-то из военных направлений, я буду только благодарен и поддерживать. Если там что-то будут для вас делать, для гражданских, я тоже поддерживаю это. Но, создав производство легковых автомобилей, у меня такая шальная мысль, если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Значит, моя новая мечта может сбыться. Вот у меня есть такая шальная мысль по углублению производства гражданских самолетов. Мы освоили ремонт, техническое обслуживание. Претензий практически к вам нет со стороны заказчиков. Будем двигаться дальше. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент говорит коллективу завода - молодцы. Развернулись серьезно, смогли занять свои ниши, не опустили руки под давлением, а стали работать с утроенной энергией и заниматься импортозамещением.

Президент: В беде свои предприятия не оставим









Вы поменьше обращайте внимания на то давление, которое осуществляется со стороны бешеного Запада на наши предприятия, в том числе аэропорт, Белавиа. Мы найдем выход из любой ситуации и в беде свои предприятия не оставим. Мир взаимозависим, и только безумцы могут разрушить эту зависимость. Ничего у них не получится. Мы прорвемся. Им не нужны конкуренты, поэтому они нас давят. Но это хорошая оценка для нас. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

В свое время немало критики было, когда замахнулись на производство легковых автомобилей. Мол, размечтались! Но производство наладили в связке с китайскими партнерами. Сегодня за "Джили" очередь. В прошлом году выпустили 30 тысяч машин, в этом планируют 60 тысяч.

А. Лукашенко: У нас будет свой белорусский качественный автомобиль

Один из работников Минского завода гражданской авиации отметил преимущества автомобилей "Джили". По словам заводчанина, они действительно хорошо зарекомендовали себя на белорусском рынке и обоснованно становятся народными, приходится даже некоторое время стоять в очереди, чтобы его купить.



"Месяцы стоите в очереди - это уже большая подвижка. В мое время годами стояли, не могли купить. Это большой плюс. Но плохо, что приходится стоять в очереди. С одной стороны. С другой стороны, я рад, что появился спрос на этот автомобиль. В первые месяцы были сомнения. Но я надеялся, что люди все равно будут покупать этот автомобиль. Он хорош, он наш. И при всех недостатках (мне пришлось часто подключаться к вопросам ремонта и запчастей) мы все-таки держим это на контроле и будем продвигать этот автомобиль", - сказал Президент.



"Мы договорились с китайцами о лицензионном производстве своих автомобилей. Определили, по-моему, два бренда. Поэтому у нас будет свой белорусский автомобиль. Коль мы уж за это зацепились, то мы дойдем до производства собственного абсолютно, почти стопроцентного автомобиля белорусского. Качественного автомобиля", - заявил Александр Лукашенко.

Разговор с коллективом и сотрудниками авиаотрасли

Общение с коллективом завода и сотрудниками авиаотрасли получилось разносторонним: и о земном, и о высоком. Выше неба разве что космос. Коллега бортпроводников Белавиа Марина Василевская станет первой девушкой-космонавтом.

Белоруска Марина Василевская отправится на МКС в I квартале 2024 года

Я Президенту России сказал, что белорусы как-то засиделись на земле. Летают все, и африканцы в том числе, молодцы. Но почему белорусы не летают? Он говорит: "Точно". Дальше начали вести переговоры с Роскосмосом. У этой российской корпорации было одно условие, которое впоследствии и выполнила белорусская сторона, - чтобы в космос отправилась женщина. Мы планируем, что она полетит в первом квартале будущего года, может быть, в марте. Это связано с аварией на МКС (перенос сроков полета на следующий год. - Прим. ред.). Да, наша девушка полетит. Дублер также определен. Мы это готовим, никакие обстоятельства на это повлиять не могут. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

II Игры стран СНГ

Если покорение космических высот еще впереди, то вот борьба за спортивные высоты в разгаре. В стране проходят II Игры стран СНГ. Многие спортсмены обновляют личные рекорды, показывают мировые результаты.

Главу государства спросили о выступлении отечественных спортсменов на II Играх стран СНГ, а также о том, не является ли боязнь конкуренции в международном спорте одной из причин санкций в отношении белорусского спорта и атлетов.



"Они (на Западе. - Прим. ред.) боятся конкуренции, показывают свой норов, они хотят нас наклонить, как всегда, они борются за мировое господство. И это только элемент. Потому спорт стал давно большой политикой. Поэтому давят по всем направлениям. Мы выдержали, выстояли, и наши ребята по всем видам спорта выступают и выдают хорошие результаты", - отметил глава государства.



Президент констатировал, что в основном на Играх выступают молодые спортсмены, которым еще предстоит в перспективе себя проявить: "Некоторые говорят: "Ну чего, там же нет олимпийских каких-то чемпионов и так далее…" Так вот главное - это будущее. И то, что мы такое огромное количество медалей завоевали, - это хорошо".



Александр Лукашенко высказался по поводу бытующего мнения, что в отсутствие международных соревнований может упасть уровень спортсменов. "А чего он упадет? Я очень просто сказал: если вы (белорусские спортсмены. - Прим. ред.) будете выигрывать у одной страны - России, мы будем в шоколаде, и мы вам будем платить, будем вас поддерживать и так далее, - рассказал глава государства. - И россияне для нас сегодня - основные конкуренты. И мы пока до них не дотянулись. Они на первом месте и золотых медалей у них в два или три раза больше. Поэтому нет никаких проблем для спортсменов. Идите, тренируйтесь и выигрывайте".



В этом плане Беларусь и Россия сотрудничают в спортивной сфере. Организовано участие белорусских атлетов во внутренних соревнованиях в России, а россияне, наоборот, участвуют в соревнованиях в Беларуси.

Обновление автопарка

Спортивная конкуренция закаляет дух атлетов. Здесь в честной борьбе побеждает сильнейший. На рынке порой бывает совершенно иначе. Раз уже транспортная тема рулит, то и вопрос об обновлении регионального автопарка в тему.

О ситуации с автобусами белорусского производства в Санкт-Петербурге

Еще один вопрос Президенту касался планов по переоснащению пассажирского автопарка в стране. Александр Лукашенко обратил внимание, что новые единицы общественного транспорта постоянно закупаются для нужд городов и регионов, особенно заметен этот процесс в столице. И он будет продолжен - в ближайшее время за счет бюджетных средств будут заменены на новые около 150 автобусов и 50 троллейбусов. Тем более что в Беларуси производится отечественная техника.



"Наши автобусы очень популярны. Мы не успеваем удовлетворять потребности, - заметил глава государства. - Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в автобусе в Питере, еще чего-то... Сейчас госкомиссия работает. Я направил, чтобы разобрались, в чем там вопрос. Жуткая конкуренция, но мы ее выдержим. Это хорошие, качественные автобусы".



При этом Александр Лукашенко обратил внимание на отсутствие каких-либо серьезных изъянов при эксплуатации отечественных автобусов в Беларуси и обозначил возможные причины происходящего с ними за пределами страны. "В Беларуси не горят. Так в чем вопрос? Есть вопросы, - сказал Президент. - Мы будем за эти рынки бороться через качество".

А. Лукашенко: Страны Евросоюза - наши соседи, и отношения с ними терять нельзя

Бороться за рынки и свое место под солнцем - иного сегодня не дано. Работать приходится под давлением и санкциям вопреки. Позиция Президента в этой части не секрет: это время возможностей. Со своей стороны Беларусь никогда не была привержена политике конфронтации, наоборот - всегда готова протянуть руку дружбы.

Мы мирные люди. Мы хотим со всеми сотрудничать. И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Но у них 15 октября парламентские выборы и, конечно, им надо сейчас нагнетать, нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну. Поэтому до 15 октября они вряд ли пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам. Они многое требуют от нас и просят, но мы на это пойти не можем, потому что это противоречит нашим интересам. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко добавил, что Польша не сама по себе нагнетает обстановку в регионе - ее подталкивают к этому Соединенные Штаты. "Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки люди не глупые. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества", - заявил глава государства.





"Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока - сотрудничаем с Россией, Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря на вашем языке, сложности большие) - в 2024-2025 году, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в том числе", - сказал глава государства.

А. Лукашенко: Оздоровление в Беларуси детей из Донбасса будет продолжено

О том, как важно пройти эту мировую турбулентность и сохранить страну, Президент говорил неоднократно. Что такое война, что такое остаться без крова и родных по себе знает уроженец Донецкой области Артем Варвашеня. Свой второй дом обрел на белорусской земле.

Работник Национального аэропорта Минск, выходец из Донбасса, поблагодарил Александра Лукашенко от имени жителей Донбасса, и особенно детей, за помощь и поддержку. Глава государства подчеркнул, что поддержка и оздоровление детей будут продолжены.

"Будем поддерживать детишек. Вы видите: они приезжают сюда за тишиной. Для них дико быть в стране и не слышать этих разрывов, не видеть этих смертей, этого голода. И то, что западники пытаются возбудить сначала по Путину, теперь по мне ситуацию в мире - чуть ли не к уголовной ответственности привести - это просто смешно, я абсолютно за это не переживаю. Наоборот, мы понимаем, что так надо действовать. Дети ни в чем не виноваты. И мы договорились с Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета. Мы это делали и будем делать, не глядя ни на какие упреки", - сказал Президент.

А недоброжелателям Александр Лукашенко посоветовал разобраться с реальной проблемой вывоза из Украины детей на Запад в качестве доноров: "Детишек из Украины вывозят. Расчленяют и достают органы. Вот с теми пусть разберутся".

Глава государства отметил, что вопросом оздоровления детей из Донбасса в Беларуси занимается фонд Алексея Талая. "Героический человек. Он в основном сюда привозит людей с ограниченными возможностями. Как им не помочь? Поможем мы сегодня людям - бог это все видит. Где-то и нам поможет. Поэтому детей мы будем поддерживать", - подчеркнул белорусский лидер.

В общем, реакция Президента здесь была даже предсказуема. Дети без поддержки не останутся. А вся критика по поводу оздоровления у нас ребят из Донбасса просто абсурдна.

Подарок со смыслом

А вот традиционный подарок в честь посещения предприятия удивил. Журналисты уж было подумали: неужели самолет? Но на заводе преподнесли презент со смыслом - эксклюзивный штурвал!

Работать на высоте!

Двигаться вперед, несмотря на сложности, не останавливаться в развитии, видеть перспективу - пожалуй, это был главный лейтмотив сегодняшнего дня. Актуально не только для авиаотрасли. Но тем, кому покоряется небо, по силам пройти сложный период нашей жизни и остаться на высоте.