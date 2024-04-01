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Модернизированный спортзал для игровых видов спорта открыли в Городке

В Городке после капитального ремонта открылся спортивный зал для игровых видов спорта. Современное покрытие, уютные помещения, восстановительный центр с сауной - созданы все условия для эффективных тренировок.

Модернизация заняла три месяца. Этот объект один из 106 спортивных сооружений Городокского района. Вместе с бассейном и лыжероллерной трассой он принадлежит Витебскому областному центру олимпийского резерва по зимним видам спорта. Здесь тренируются атлеты из разных уголков Беларуси и других стран. Так, в минувшем году услугами спортивной базы Городка воспользовались почти полтысячи спортсменов из России. Новый зал станет местом тренировок команд по футболу, баскетболу, волейболу и теннису.

Почетная миссия забить первый в истории обновленного зала гол выпала чемпиону Беларуси Максиму Разумову. И сразу на площадке состоялись соревнования по мини-футболу "Мяч дружбы" с участием команд из российского Невеля.

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