Модернизированный спортзал для игровых видов спорта открыли в Городке

В Городке после капитального ремонта открылся спортивный зал для игровых видов спорта. Современное покрытие, уютные помещения, восстановительный центр с сауной - созданы все условия для эффективных тренировок.

Модернизация заняла три месяца. Этот объект один из 106 спортивных сооружений Городокского района. Вместе с бассейном и лыжероллерной трассой он принадлежит Витебскому областному центру олимпийского резерва по зимним видам спорта. Здесь тренируются атлеты из разных уголков Беларуси и других стран. Так, в минувшем году услугами спортивной базы Городка воспользовались почти полтысячи спортсменов из России. Новый зал станет местом тренировок команд по футболу, баскетболу, волейболу и теннису.