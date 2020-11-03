Модернизированный светофор появился в Минске

Самый заметный светофор столицы! Чтобы повысить видимость сигналов и снизить вероятность наезда на пешеходов на улице Притыцкого в Минске появился модернизированный светофор. Столичная ГАИ разместила дополнительные элементы, которые дублируют свет на колонках возле пешеходного перехода.

Илья Цветков оценил новинку.

Дополнительная иллюминация для безопасности, к ней приспосабливаются сейчас жители и водители Фрунзенского района столицы. Вот такой новый светофор появился на улице Притыцкого. Желтый, красный и зеленый сигналы сейчас можно увидеть не только на самом электронном приборе, но и на светофорном столбе.

Проект самого заметного светофора Минска реализовали совместно с автоинспекцией города. Главная задача нового объекта - снизить количество ДТП на пешеходном переходе. Новый яркий светофор должен еще больше привлекать внимание автолюбителей, когда надо снизить скорость движения.

Автоматический регулировщик стал ярче, а специальную подсветку на конструкции мачты выполнили с помощью светодиодных лент. По словам специалистов, это самое надежное и эффективное техническое решение.

Сейчас светофор ввели в тестовый режим. В зависимости от предложений водителей специалисты будут регулировать яркость объекта, чтобы сделать его оптимальным для зрения в светлое и темное время суток.