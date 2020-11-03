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Модернизированный светофор появился в Минске
Самый заметный светофор столицы! Чтобы повысить видимость сигналов и снизить вероятность наезда на пешеходов на улице Притыцкого в Минске появился модернизированный светофор. Столичная ГАИ разместила дополнительные элементы, которые дублируют свет на колонках возле пешеходного перехода.
Илья Цветков оценил новинку.
Дополнительная иллюминация для безопасности, к ней приспосабливаются сейчас жители и водители Фрунзенского района столицы. Вот такой новый светофор появился на улице Притыцкого. Желтый, красный и зеленый сигналы сейчас можно увидеть не только на самом электронном приборе, но и на светофорном столбе.
Проект самого заметного светофора Минска реализовали совместно с автоинспекцией города. Главная задача нового объекта - снизить количество ДТП на пешеходном переходе. Новый яркий светофор должен еще больше привлекать внимание автолюбителей, когда надо снизить скорость движения.
Автоматический регулировщик стал ярче, а специальную подсветку на конструкции мачты выполнили с помощью светодиодных лент. По словам специалистов, это самое надежное и эффективное техническое решение.
Сейчас светофор ввели в тестовый режим. В зависимости от предложений водителей специалисты будут регулировать яркость объекта, чтобы сделать его оптимальным для зрения в светлое и темное время суток.
За девять месяцев нынешнего года под колеса авто в Минске попали 189 пешеходов. 14 из них погибли. ГАИ напоминает о необходимости быть внимательными во время пересечения проезжей части, особенно в сложных погодных условиях.
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