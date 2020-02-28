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Модная экспансия джинсов-скинни окончательно рухнула
Они не теряли популярности с середины нулевых! Но сейчас затянувшаяся модная экспансия джинсов-скинни окончательно рухнула. Узкие облегающие брюки из денима даже попали в антитренды. Теперь в почете свободный крой, высокая или средняя посадка. Популярны фасоны типа бойфренды или мам-джинс. Но в гардеробах у многих по-прежнему остались скинни. Можно ли их как-то адаптировать к модным реалиям? Разберемся вместе со стилистом.
Антиобраз
Так джинсы-скинни носили 10 лет назад, а теперь облегающая офисная рубашка и низкая посадка брюк не актуальны. Ботильоны с прозрачными капроновыми колготочками и сумкой из летнего гардероба также создают достаточно неприятное впечатление.
но джинсы-скинни могут нам еще пригодиться для модных комплектов.
Образ первый
Создаем активный образ в стиле спорт-кэжуал. Спортивные элементы - это бейсболка, худи и кеды. За кэжуал отвечает рюкзак и оверсайз жакет прямого кроя. Для балансировки объемного верха используем облегающие, нейтральные скинни. Здесь они нам и пригодились.
Образ второй
Базовые джинсы-скинни незаменимы для многослойных образов вместо колгот и леггинсов.Объемный плотный свитшот отлично контрастирует с полупрозрачной нежной юбкой-миди.Грубые ботинки и серебристая сумка через плечо расставляют акценты.
Вывод
Узкие джинсы с низкой посадкой плюс приталенная рубашка - это уже прошлый век. Но скинни все еще могут претендовать на роль второго плана в стильных образах.
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