Они не теряли популярности с середины нулевых! Но сейчас затянувшаяся модная экспансия джинсов-скинни окончательно рухнула. Узкие облегающие брюки из денима даже попали в антитренды. Теперь в почете свободный крой, высокая или средняя посадка. Популярны фасоны типа бойфренды или мам-джинс. Но в гардеробах у многих по-прежнему остались скинни. Можно ли их как-то адаптировать к модным реалиям? Разберемся вместе со стилистом.





Антиобраз

Так джинсы-скинни носили 10 лет назад, а теперь облегающая офисная рубашка и низкая посадка брюк не актуальны. Ботильоны с прозрачными капроновыми колготочками и сумкой из летнего гардероба также создают достаточно неприятное впечатление.

но джинсы-скинни могут нам еще пригодиться для модных комплектов.

Образ первый

Создаем активный образ в стиле спорт-кэжуал. Спортивные элементы - это бейсболка, худи и кеды. За кэжуал отвечает рюкзак и оверсайз жакет прямого кроя. Для балансировки объемного верха используем облегающие, нейтральные скинни. Здесь они нам и пригодились.

Образ второй

Базовые джинсы-скинни незаменимы для многослойных образов вместо колгот и леггинсов.Объемный плотный свитшот отлично контрастирует с полупрозрачной нежной юбкой-миди.Грубые ботинки и серебристая сумка через плечо расставляют акценты.

Вывод