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Модницы похитили в свой гардероб уютную мужскую рубашку на пару размеров больше
Антиобраз
Вполне себе сложившаяся спортивно-гранжевая история с одним диссонирующим элементом. В центре образа новинка сезона - теплая рубашка-жакет. Ее расслабленное настроение поддерживает шапка-бинни и свободные кожаные брюки. И только казаки выбиваются из этой истории и уводят ее в другую степь.
Что в тренде?
Модницы уже несколько сезонов как похитили в свой гардероб уютную мужскую рубашку на пару размеров больше. А теперь еще не собираются с ней расставаться осенью. В тренде - теплые рубашки-жакеты из шерстяной байки. Самая популярная расцветка - клетка разных цветов и масштабов.
Теперь такая рубашка не для гаража или грибов. В прошлом домашняя одежда сейчас выглядит круто с актуальными брюками, юбками, платьями. И само собой - с правильно подобранной обувью.
Трендовый образ № 1
Проще всего подобрать обувь, разбивая основную принтованную вещь на составные цвета. А если в обуви присутствуют все цвета принта - это вообще высший пилотаж. Добавляем белую майку и черный картуз, поддерживая черно-белую историю. И маленький секрет: если на подошве и на макушке присутствует одинаковый цвет, образ визуально вытягивается.
Трендовый образ № 2
Черные кожаные ботинки на шнуровке - это как раз тема гранжа. Поэтому выглядят они здесь очень органично.
Мы добавили акцентного цвета и драматизма с помощью красного гольфа. Удобно, тепло и круто.
Модные выводы
Неуместные казаки разрушают почти сложившийся образ.
Черно-белые ботинки чудесно сочетаются и со стилем рубашки, и с ее рисунком.
Темные ботинки на шнуровке тоже подходят рубашке-жакету оверсайз. Красный цвет водолазки оживил цветовую палитру.
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