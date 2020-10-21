Модницы похитили в свой гардероб уютную мужскую рубашку на пару размеров больше

Антиобраз

Вполне себе сложившаяся спортивно-гранжевая история с одним диссонирующим элементом. В центре образа новинка сезона - теплая рубашка-жакет. Ее расслабленное настроение поддерживает шапка-бинни и свободные кожаные брюки. И только казаки выбиваются из этой истории и уводят ее в другую степь.

Что в тренде?

Модницы уже несколько сезонов как похитили в свой гардероб уютную мужскую рубашку на пару размеров больше. А теперь еще не собираются с ней расставаться осенью. В тренде - теплые рубашки-жакеты из шерстяной байки. Самая популярная расцветка - клетка разных цветов и масштабов.

Теперь такая рубашка не для гаража или грибов. В прошлом домашняя одежда сейчас выглядит круто с актуальными брюками, юбками, платьями. И само собой - с правильно подобранной обувью.

Трендовый образ № 1

Проще всего подобрать обувь, разбивая основную принтованную вещь на составные цвета. А если в обуви присутствуют все цвета принта - это вообще высший пилотаж. Добавляем белую майку и черный картуз, поддерживая черно-белую историю. И маленький секрет: если на подошве и на макушке присутствует одинаковый цвет, образ визуально вытягивается.

Трендовый образ № 2

Черные кожаные ботинки на шнуровке - это как раз тема гранжа. Поэтому выглядят они здесь очень органично.

Мы добавили акцентного цвета и драматизма с помощью красного гольфа. Удобно, тепло и круто.

Модные выводы

Неуместные казаки разрушают почти сложившийся образ.

Черно-белые ботинки чудесно сочетаются и со стилем рубашки, и с ее рисунком.