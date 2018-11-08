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Модные детские коллекции презентовали в столице ведущие дизайнеры Беларуси и России

Яркие ткани и романтичные образы. Детские коллекции нового модного сезона презентовали в столице ведущие дизайнеры Беларуси и России. На подиуме - комплекты для подростков и самых маленьких модников, а среди трендов - элементы вышивки и разнообразные аксессуары.

Детский модный форум проводят в столицы дважды в год. Свои коллекции на показах презентуют как белорусские дизайнеры, так и участники из других стран.

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